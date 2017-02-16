«Поддержка Евросоюзом Грузии еще более усилится» - Талаквадзе

16.02.2017 19:54 Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе встретился с послом Евросоюза в Грузии Яношом Херманом.



Как сообщили в пресс-службе парламента, стороны на встрече обсудили прогресс, достигнутый во взаимоотношениях с ЕС и вопросы визовой либерализации и соглашения об ассоциировании.



«Поддержка Евросоюзом Грузии и сотрудничество еще более усилятся. Я ознакомился с рабочим планом парламентского комитета, в котором инициативы в связи с соглашением об ассоциировании занимают важное место. Считаем, что темп реформ очень хороший, Грузия обеспечит гармоничное сосуществование национальных традиций и европейских стандартов»,- сказал Херман.















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