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«Поддержка Евросоюзом Грузии еще более усилится» - Талаквадзе
16.02.2017 19:54
Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе встретился с послом Евросоюза в Грузии Яношом Херманом.
Как сообщили в пресс-службе парламента, стороны на встрече обсудили прогресс, достигнутый во взаимоотношениях с ЕС и вопросы визовой либерализации и соглашения об ассоциировании.
«Поддержка Евросоюзом Грузии и сотрудничество еще более усилятся. Я ознакомился с рабочим планом парламентского комитета, в котором инициативы в связи с соглашением об ассоциировании занимают важное место. Считаем, что темп реформ очень хороший, Грузия обеспечит гармоничное сосуществование национальных традиций и европейских стандартов»,- сказал Херман.
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