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ЕНД: Прокуратура и премьер-министр должны принести извинения общественности


16.02.2017   21:06
Один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия призывает премьер-министра и прокуратуру извинится перед населением. Ника Мелия откликнулся на пояснения прокуратуры, согласно которым в обвинении протоиерея Георгия Мамаладзе не было речи об отравлении патриарха Грузии.

«Премьер-министр заявил, что пресечено преступление, направленное против страны. Другие лидеры «Грузинской мечты», Главная прокуратура заявили, что пресечено тяжкое преступление в отношении духовного лица высшей иерархии. После этого премьер-министр направляет собственных, личных охранников в Берлин для усиления охраны патриарха. Исходя из этого, естественно, все подумали и поверили, что это дело касалось патриарха.

Сегодня те же люди, премьер-министр, прокуратура и «Грузинская мечта» говорят, что, оказывается, это не касалось духовного лица. Поэтому считаю, что как минимум, прокуратура, премьер-министр должны принести извинения обществу. В то же время, детально должно быть ознакомлено с материалами дела население этой страны, кто был убежден, что на патриарха готовилось покушение. Реально же оказалось, что патриарх тут не причем», - заявил Ника Мелия.

По заявлению руководителя пресс-службы Главной прокуратуры Грузии Натии Сухиашвили, в деле, по которому задержан протоиерей Георгий Мамаладзе, нет речи о попытке отравления грузинского патриарха.

«Главный прокурор на брифинге открыто ответил, что это не патриарх. Никто не сможет оспорить этих слов», - заявили в прокуратуре газете «Резонанси» и отметили, что не только о патриархе, но речь не идет и о каком-либо высоком иерархе, а идет речь «об одном из лиц из окружения патриарха».






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