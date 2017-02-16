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Минюст начинает новую акцию бесплатной выдачи ID карт
16.02.2017 21:26
Министерство юстиции Грузии начало самую долгую в истории страны акцию по бесплатной выдаче электронных удостоверений личности – ID карт, которая завершится 31 октября, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Целью акции является усовершенствование списка избирателей.
ID карта — это высокотехнологическое удостоверение личности, которое максимально защищено от фальсификации.
Бесплатно ID карту смогут получить те граждане Грузии, у которых нет ни одного документа, подтверждающего личность, нет адреса регистрации, чьей фотографии нет в базе данных или она некачественная, которых сняли с регистрации или же те лица, которые хотят зарегистрироваться по новому адресу.
Акция также коснется тех граждан Грузии, которым за это время исполнится 18 лет, и они получают право голосовать на выборах.
Осенью в Грузии пройдут выборы в местные органы власти. Точная дата пока неизвестна.
За первый день акции в службы Минюста Грузии уже обратились 554 гражданина.
Министерство юстиции неоднократно проводило акции по бесплатной выдаче удостоверений личности. На сегодняшний день ID карты есть уже у 2 миллионов из более 3,5 миллиона совершеннолетних граждан Грузии.
Обычно получение ID карты обходится в 30 лари (порядка 11,4 доллара) в 10-дневный срок, не считая стоимости фотографии.
Новые удостоверения личности появились в Грузии в 2011 году. По ID карте можно идентифицировать человека на расстоянии, посредством интернета. Кроме этого, ID карта дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии.
"Спутник-Грузия"
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