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Конец медового месяца - российским государственным СМИ приказали прекратить восхвалять Трампа


16.02.2017   21:35
Кремль приказал государственным медиа прекратить "подобострастно" освещать деятельность президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с приказом.

Администрация Владимира Путина обосновала решение сократить объемы освещения деятельности Трампа тем, что российским зрителям якобы уже не интересны детали его перехода к власти.

"Они не станут лить ведра критики на Трампа, а просто прекратят говорить о нем много. Судьба российско-американских отношений сегодня гораздо менее предсказуема чем это было несколько недель назад", - цитирует агентство политического обозревателя канала "Дождь" Константина фон Эггерта.

Приказ Кремля знаменует собой разительный поворот от той линии, которая держалась в российских СМИ после победы Трампа на выборах,что получило признание в России как начало новой эры в сотрудничестве между бывшими противниками времен холодной войны.

В январе Дональд Трамп получил больше упоминаний в СМИ, чем сам Путин, сместив российского лидера на второе место впервые с 2012 года.

Решение сдержать публичные ожидания по поводу улучшения отношений США и России появилось после увольнения советника американского президента Майкла Флинна. Он ушел в отставку на фоне скандала относительно его контактов с российским послом в США.

Кроме того, отмечает агентство, российские политики, которые раньше радостно комментировали новости из Вашингтона, стали "менее разговорчивы" после комментария Трампа о Крыме в Твиттере.

Напомним, накануне президент США заявил, что Россия отобрала Крым. Пресс-секретарь Белого дома заявил об ожиданиях Трампа относительно возвращения полуострова Украине.






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