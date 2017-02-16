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Экс-глава Тбилгорсуда будет допрошен в качестве свидетеля в присутствии судьи завтра
16.02.2017 21:58
Бывший председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахвледиани будет допрошен в качестве свидетеля в присутствии судьи завтра.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел Грузии, Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство МВД о допросе в качестве свидетеля бывшего председателя Тбилисского городского суда Мамуки Ахвледиани в присутствии судьи. По их же информации, Мамука Ахвледиани будет допрошен завтра в 13:00.
В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии ведется расследование по факту незаконного проникновения в компьютерную систему гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия и незаконной добычи и распространения личной беседы Ники Гварамия и Мамуки Ахвледиани. В связи с этим сегодня в Городском суде в присутствии судьи в качестве свидетеля был допрошен Ника Гварамия.
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