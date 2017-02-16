Власть запустила сценарий на случай смерти Патриарха - Угулава

16.02.2017 22:01 «Как видно, власть решила, что Его Святейшество не перенесет операцию и начала новую операцию, а именно, операцию по активному вмешательству в жизнь патриархии Грузии», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.



Он отметил, что в течение целой недели вся властная вертикаль заверяла, что удалось избежать огромной трагедии, а оказалось, что все это было покушением на Шорену Тетруашвили.



«Вся властная вертикаль скорбно заверяла нас в том, что удалось избежать огромной трагедии, а оказалось, что все это было покушением на Шорену Тетруашвили. Всю Грузию заставили плакать по поводу Шорены Тетруашвили. Я и ей желаю здоровья, просто объясняю неадекватность картины», - заявил Угулава.

Как отметил Гиги Угулава, это не недоразумение, а нужно назвать все своими именами.



«Как видно, власть решила, что Его Святейшество не перенесет операцию и начала новую операцию, а именно, операцию по активному вмешательству в жизнь патриархии Грузии. У этого нет другого объяснения. Просто потом случилось то, что спасибо Богу – патриарх перенес эту операцию и вернется в Грузию и, предположительно, его заявление прольет свет на эту историю», - заявил Угулава и отметил, что из этой истории вытекает то заключение, что власти собираются вмешаться в дела патриархии.



Как подчеркнул Гиги Угулава, Церковь отделена от государства и недопустимо, как вмешательство Церкви в дела государства, так и наоборот.















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