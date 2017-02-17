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Квирикашвили примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности


17.02.2017   11:12
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля.

По информации пресс-службы администрации правительства, в этом году в повестке дня конференции - будущее трансатлантического партнерства и НАТО; сотрудничество между европейскими странами в сфере обороны и безопасности; отношения с Россией; события в Сирии и положение в Азиатско-тихоокеанском регионе с точки зрения безопасности.

В конференции принимают участие канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс, глава Пентагона Джеймс Мэттис, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Европейского Совета Дональд Туск, генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы правительств до 30-ти государств, более 80-ти министров иностранных дел и обороны.

В рамках конференции запланированы двусторонние встречи премьер-министра Грузии.






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