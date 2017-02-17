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Надирашвили: Почему вы хотели, чтоб мы думали, что в стране готовилось убийство патриарха?


17.02.2017   11:16
В парламентской оппозиции считают, что заявления прокуратуры, власти, и представителей парламентского большинства 13 февраля по т.н. делу цианида были безответственными, поскольку они создавали обществу представление, будто отец Георгий Мамаладзе обвинялся в попытке отравления католикоса-патриарха Грузии.

"Прокуратура, парламентское большинство, и исполнительная власть старались, чтобы каждый гражданин Грузии поверил, что готовилось убийство патриарха, готовилось нападение на патриарха. Сегодня мы слышим наглые заявления со стороны прокуратуры, что не планировалось посягательство на жизнь не только патриарха, но и вообще на какого-либо священнослужителя, и нам сказали, что это не касалось духовенства"- заявила заместитель лидера парламентского меньшинства, член фракции "Европейская Грузия" Ирма Надирашвили.

По ее мнению, власть повергла в шок из-за этого дела все население. Она не понимает, почему старалась прокуратура распространить в Грузии ложную информацию.

"Господа, почему вы ввергли все население в шок? Почему вы хотели, чтобы мы думали, что в стране готовилось убийство патриарха?"- задает вопрос Ирма Надирашвили.







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