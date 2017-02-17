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«Мы хотим быть уверенными в том, что «Рустави 2» останется таким, какой он есть сегодня» - посол США
17.02.2017 11:38
Посол США в Грузии Ян Келли считает что оппозиционная телекомпания «Рустави 2» должна сохранить свою редакционную политику и "остаться такой какой была", так как она "имеет важное значение для сохранения в стране плюрализма мнений".
По словам американского дипломата, он внимательно следит за судебным процессом по делу «Рустави 2».
«Мы внимательно следим за этим делом. Наша позиция в связи с «Рустави 2» хорошо известна. Мы хотим быть уверенными в том, что телеканал «Рустави 2» останется таким, какой он есть сегодня. Надеюсь, что канал останется в эфире, ничего не изменится и он внесет свой вклад в развитие плюрализма в Грузии»,- сказал посол.
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