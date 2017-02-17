Прокуратура сделала очередное заявление по делу задержанного протоиерея

17.02.2017 12:13 Прокуратура Грузии выступила со специальным заявлением в связи с информацией, распространенной в СМИ. В заявлении следственного ведомства говорится, что распространенная сегодня в СМИ информация в связи с делом протоиерея Георгия Мамаладзе является определенной интерпретацией заявления, сделанного прокуратурой.



В заявлении говорится, что исходя из интересов следствия, прокуратура на данном этапе не может конкретизировать, в подготовке убийства кого обвиняется протоиерей Георгий Мамаладзе.



"Распространенная сегодня в медиа средствах информация в связи с уголовным делом протоиерея Георгия Мамаладзе является определенной интерпретацией заявления, сделанного прокуратурой.



Мы еще раз поясним, что следствие работает над несколькими версиями, о которых исходя из интересов следствия, и безопасности связанных с делом лиц, на данном этапе не может конкретно говорить. А также, исходя из интересов следствия, на данном этапе прокуратура не может конкретизировать, в подготовке убийства кого обвиняется протоиерей Георгий Мамаладзе.



Прокуратура осознает высокий публичный интерес в отношении дела, однако о том, кто возможные жертвы, или версиях, над которыми работает следствие, с учетом этих интересов на данном этапе не может говорить. Соответственно, просим руководствоваться официальными заявлениями прокуратуры, сделанными 13 февраля.



В интенсивном режиме проводятся все необходимые следственные действия с целью перепроверки версий. После того, как закончатся соответствующие следственные действия, а также будут сняты риски, связанные с безопасностью интересных для следствия лиц, общество получит полноценную информацию о течении и результатах следствия.



В то же время, сообщаем, что на данном этапе по делу допрошены десятки свидетелей, проведены и проводятся следственные действия. У обвиняемого, и из его жилого дома изъяты мобильные телефоны, компьютеры, и другие предметы, которым назначена надлежащая экспертиза"- говорится в заявлении прокуратуры.

















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