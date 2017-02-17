ЕНД: «Допрос гендиректора «Рустави 2» является частью стратегии Иванишвили»

17.02.2017 15:45 По заявлению одного из лидеров «Национального движения» Акакия Минашвили, допрос гендиректора телекомпании «Рустави 2» является частью стратегии бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, направленной на «захват» оппозиционного телеканала.



«Единственная цель Иванишвили -пресечь разговоры о проблемах в стране, о тех сложностях, которые есть. Он осуществляет давление на членов суда, на судебную систему и желает захватить «Рустави 2», -сказал политик журналистам.















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