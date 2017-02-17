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«Европейская Грузия» требует создания группы доверия по вопросу договора с «Газпромом»


17.02.2017   16:41
"Движение за свободу - Европейская Грузия" требует создания группы доверия в парламенте с целью ознакомиться с договором с "Газпромом".

Инициативу в связи с вопросом представил депутат Серго Ратиани.

"Необходимо, чтобы в парламенте была создана группа доверия. Мы, депутаты обязательно должны увидеть договор, который представляет высокий интерес государства. Ознакомление с договором, заключенным с "Газпромом", является вопросом чести парламента"- заявил Серго Ратиани.








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