Капанадзе: Президент должен сохранить функции

17.02.2017 17:31 Член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе считает, что президент должен сохранить функции без какой-либо контрассигнации и дополнительного рычага со стороны правительства. Об этом Капанадзе заявил до начала заседания государственной конституционной комиссии.



«Мы считаем, что вкладывать такого типа функцию неоправданно и президент должен сохранить эту функцию без какой-либо контрассигнации и дополнительного рычага со стороны правительства. Однако на этих заседаниях власти много раз озвучили вариант, что они, возможно, захотят, чтобы без согласия правительства не было задействовано решение, которое президент примет односторонне или не согласится с чем-то, речь шла об этом», - заявил Серги Капанадзе.



Вчера на заседании государственной конституционной комиссии прозвучало мнение о том, что президенту может потребоваться контрассигнация правительства в связи с вето, помилованием или другими вопросами.















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