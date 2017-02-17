«Свободная Грузия»: Правительство изъяло из программы всеобщего здравоохранения 50 000 бенефициаров

17.02.2017 17:45 Правительство изъяло из программы всеобщего здравоохранения 50 000 бенефициаров – об этом говорится в заявлении заместителя председателя "Свободной Грузии" Тенгиза Оманадзе. По его же словам, согласно постановлению правительство за №51, лица, пользующиеся полисом частного страхования, не смогут пользоваться программой всеобщего здравоохранения.



В заявлении поясняется, что люди, которые купили пакеты частной страховки для получения услуги, которую не финансирует государственное страхование, останутся только в надежде на эти "надстроенные" пакеты, и не смогут получить основную услугу в рамках программы всеобщего здравоохранения.



Решение поставит в тяжелое положение также и страховых компаний, поскольку в рамках нового постановления им вместо союзничества придется конкурировать с государственной программой, чего не сможет абсолютное большинство действующих на рынке компаний.



Наряду со всем этим постановление правительства противоречит Конституции, поскольку оно распространится на страховые отношения тех граждан, которые уже купили полисы. Как минимум, постановление должно было заработать с будущего года, а не немедленно, как делает это правительство.



Несмотря на острейшую критику правительства по всем другим направлениям, единственным, что Свободная Грузия" и другие оппозиционные партии оценивают позитивно в работе власти "Грузинской мечты", была деятельность ведомства Сергеенко, и в частности программа всеобщего здравоохранения. А данным решением правительство упраздняет и этот единственный позитив, и оставляет тысячи людей незащищенными. Программа здравоохранения, разумеется, нуждается в реформировании и усовершенствовании, но такие изменения должны осуществляться таким образом, чтобы не касались уже купленных гражданами полисов"- говорится в заявлении.















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