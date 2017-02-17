Ограничение полномочий президента - в «Грузинской мечте» делаются взаимоисключающие заявления

17.02.2017 18:05 По утверждению члена "Грузинской мечты" Кобы Нарчемашвили, на заседании конституционной комиссии не было разговора об ограничении полномочий, помилования, и вето президента.



"В связи с вопросом помилования разговора не было. Рабочая группа комиссии помилования, которая обсуждала это, единодушно решила, что вопрос помилования является единоличным полномочием президента"- заявил Коба Нарчемашвили.



Между тем заместитель председателя парламента Звиад Дзидзигури утверждает противоположное. По его словам, на заседании разговор шел о версиях.



"Были разговоры на эти темы, но на какой версии мы сойдемся, пока не решено. Еще раз уточню, сейчас собираются версии, однако это не означает, что на данном этапе происходит принятие какого-либо решения"- заявил Дзидзигури.



















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