744 175 лари премий и надбавок - какую информацию скрывает Совет юстиции?

17.02.2017 18:57 Лидер "Гражданской платформы - новая Грузия" Леван Хабеишвили обнародовал премии и надбавки к зарплате, выданные в Совете юстиции в 2016 году, которые в совокупности составили 744 175 лари, из них премии 668 757 лари, а надбавки 75 600 лари.



Как выясняется из исследования, пять членов Высшего совета юстиции Грузии в виде премий в 2016 году получили 105 000 лари, из этих пяти членов больше всего в виде премий получила госпожа Ева Гоциридзе, премия которой в июле месяце составила 5 000 лари. Члены-не судьи Высшего совета юстиции ежеквартально получают премии в 5000 лари, что касается надбавки, ее получают только судьи-члены Высшего совета юстиции, и в течение года данная сумма составила 75 600 лари.



"К сожалению никто из нас не знает, за какую конкретную деятельность получают премии – надбавки члены того совета, о хорошей работе которого ничего не известно. Не исключается, что мы имеем дело с политической коррупцией, подразумевающей подкуп судей или не судей совета. А также колоссально большой является премия, выданная штатным сотрудникам в течение 2016 года, в совокупности 563 575 лари. В публичной информации не указано, сколько сотрудников в целом получили премию в 563 575 лари, а также не известен принцип, и количество перераспределения, несмотря на то, что когда мы запросили информацию, требовали, чтобы она была детальной"- заявил Леван Хабеишвили.

















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