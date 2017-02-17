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Правительство Грузии создает еще один контролирующий орган
17.02.2017 20:27
В ближайшие дни будет создана специальная служба, которая будет контролировать выполнение проектов министерствами и агентствами. Об этом заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили в администрации правительства, на заседании Совета инвесторов.
Глава правительства подчеркнул, что данная служба заработает в рамках реформы управления, и будет создана при аппарате премьер-министра.
"В повестке дня предусмотрена исчерпывающая реформа управления, подразумевающая создание единого фронт-офиса правительства. Этот офис окажет услугу юридическим и физическим лицам по принципу одного окна. Это всеобъемлющая реформа. В следующие дни мы создадим специальную службу при аппарате премьер-министра, которая будет контролировать выполнение проектов разными министерствами и агентствами"- заявил Квирикашвили.
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