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Премьер-министр присутствовал на открытии Мюнхенской конференции по безопасности


17.02.2017   20:41
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили присутствовал на открытии 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба администрации правительства.

В повестке дня конференции - будущее трансатлантического партнерства и НАТО; сотрудничество между европейскими странами в сфере обороны и безопасности; отношения с Россией; события в Сирии и положение в Азиатско-тихоокеанском регионе с точки зрения безопасности.

В конференции принимают участие канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент США Майк Пенс, глава Пентагона Джеймс Мэттис, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Европейского Совета Дональд Туск, генсек НАТО Йенс Столтенберг, главы правительств до 30-ти государств, более 80-ти министров иностранных дел и обороны.






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