Премьер Грузии посетит Словакию весной 2017 года

17.02.2017 20:56 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в ежегодном Форуме глобальной безопасности в Братиславе. Об этом было объявлено после встречи Квирикашвили с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.



Лайчак и Квирикашвили провели переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовла сегодня и завершится 19 февраля. Политики обсудили двухсторонние отношениях стран.



Квирикашвили поблагодарил Лайчака за поддержку в процессе либерализации Евросоюзом визового режима с Грузией.



Внимание сторон также было уделено подготовке к саммиту «Восточного партнерства», который пройдет в конце 2017 года.



Глава МИД Словакии выразил поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.















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