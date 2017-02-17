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Премьер Грузии посетит Словакию весной 2017 года
17.02.2017 20:56
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в ежегодном Форуме глобальной безопасности в Братиславе. Об этом было объявлено после встречи Квирикашвили с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.
Лайчак и Квирикашвили провели переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовла сегодня и завершится 19 февраля. Политики обсудили двухсторонние отношениях стран.
Квирикашвили поблагодарил Лайчака за поддержку в процессе либерализации Евросоюзом визового режима с Грузией.
Внимание сторон также было уделено подготовке к саммиту «Восточного партнерства», который пройдет в конце 2017 года.
Глава МИД Словакии выразил поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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