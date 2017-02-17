В Страсбурге прошло заседание Комитета парламентской ассоциации Грузии и ЕС

17.02.2017 21:12 Представители Европарламента и Парламента Грузии надеются, что безвизовый режим для граждан Грузии в Шенгенской зоне будет задействован в марте, - говорится в совместном заявлении Комитета парламентской ассоциации Грузии и ЕС.



Четвертое заседание комитета прошло 15-16 февраля в Страсбурге. С Грузинской стороны на заседании сопредседательствовала руководитель парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции Тарама Хулордава, а со стороны Европарламента – британский депутат Саджад Карим.



Согласно заявлению, комитет приветствует решение о присвоении Грузии безвизового режима, как «стране лидеру Восточного партнерства».



«Этот положительный результат проистекает из прогресса и последовательных реформ, осуществленных Грузией во всех сферах, отраженных в плане действий либерализации виз», достигнутого страной, - говорится в заявлении.



Комитет считает, что безвизовый режим будет содействовать контактам между народами и будет распространяться и на граждан Грузии, проживающих в оккупированных регионах. Он также усилит экономические, социальные и культурные отношения между ЕС и Грузией.



На заседании Комитета в очередной раз была выражена «твердая поддержка» в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнуто, что Соглашение об ассоциации между Грузией и ЕС охватывает всю территорию Грузии.



Комитет «приветствует» тот факт, что «несмотря на сложную геополитическую среду», Грузия делает шаги, которые предусматривают разработку «гибких и прагматичных подходов» с целью вовлеченности с сепаратистскими регионами.



Комитет призывает Евросоюз «активизировать усилия» для установления связей с гражданской общественностью регионов т.н. Южной Осетии и Абхазии и использовать для этого все те возможности, которые предлагает Соглашение об ассоциации.



Соглашение об ассоциации не является «окончательной целью» в отношениях между Грузией и ЕС, и «Тбилиси может подать заявку на членство», - говорится в совместном заявлении.



«(Комитет парламентской ассоциации) подтверждает свою принципиальную позицию, что Соглашение об ассоциации не является окончательной целью в отношениях между ЕС и Грузией; Отмечает, что согласно статье 49 Договора о Евросоюзе, Грузия, так же как и любое другое европейское государство может обратиться с предложением о членстве в ЕС с тем условием, что будет соблюдать принципы демократии, уважать основные свободы человека, защищать права меньшинств и обеспечивать верховенство закона», - говорится в совместном заявлении.



Согласно заявлению, комитет призывает ЕС усилить поддержку Грузии путем ее вовлечения в структуры и программы ЕС, а также путем внедрения нового инструмента для реализации Соглашения об ассоциации.



Комитет парламентской ассоциации Грузии и ЕС собирается дважды в году и осуществляет парламентский надзор Соглашения об ассоциации.



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