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«Эстония поддерживает стремление Грузии вступить в Североатлантический альянс и ЕС» - Кальюлайд


17.02.2017   21:52
Эстония поддерживает стремление Грузии вступить в Североатлантический альянс и ЕС и готова оказать ей максимальную помощь. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили.

Как сообщают в пресс-службе главы Грузинского правительства, Георгий Квирикашвили поздравил Керсти Кальюлайд с избранием на пост президента Эстонии.

«На встрече собеседники подчеркнули необходимость продолжения позитивной динамики двусторонних отношений, с учетом того, что в 2017 году Эстония возглавит Совет ЕС.

По словам Георгия Квирикашвили, следует приветствовать, что одним из приоритетов президентства Эстонии станет поддержка «Восточного партнерства».

Премьер-министр Грузии поблагодарил президента Эстонии за значительный вклад в процесс диалога о визовой либерализации для граждан Грузии.

На встрече стороны обсудили и реформы, осуществляемые правительством Грузии. По словам премьер-министра Грузии, в стране успешно вводится так называемая эстонская модель налоговой системы и проводится реформа управления под руководством эстонских специалистов»,- говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.






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