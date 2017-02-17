«Эстония поддерживает стремление Грузии вступить в Североатлантический альянс и ЕС» - Кальюлайд

17.02.2017 21:52 Эстония поддерживает стремление Грузии вступить в Североатлантический альянс и ЕС и готова оказать ей максимальную помощь. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили.



Как сообщают в пресс-службе главы Грузинского правительства, Георгий Квирикашвили поздравил Керсти Кальюлайд с избранием на пост президента Эстонии.



«На встрече собеседники подчеркнули необходимость продолжения позитивной динамики двусторонних отношений, с учетом того, что в 2017 году Эстония возглавит Совет ЕС.



По словам Георгия Квирикашвили, следует приветствовать, что одним из приоритетов президентства Эстонии станет поддержка «Восточного партнерства».



Премьер-министр Грузии поблагодарил президента Эстонии за значительный вклад в процесс диалога о визовой либерализации для граждан Грузии.



На встрече стороны обсудили и реформы, осуществляемые правительством Грузии. По словам премьер-министра Грузии, в стране успешно вводится так называемая эстонская модель налоговой системы и проводится реформа управления под руководством эстонских специалистов»,- говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.















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