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Премьер-министр Грузии встретился с президентом Афганистана
17.02.2017 23:37
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани Ахмадзаем. По сообщению пресс-службы премьера, стороны договорились об активизации сотрудничества в торгово-экономическом, транспортном и транзитном направлении.
В ходе беседы было отмечено, что существует большой потенциал партнерства между представителями частного сектора, и стороны будут максимально содействовать его использованию.
Президент Афганистана поблагодарил премьер-министра Грузии за поддержку в вопросах безопасности.
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