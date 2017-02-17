Премьер-министр Грузии встретился с президентом Афганистана

17.02.2017 23:37 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани Ахмадзаем. По сообщению пресс-службы премьера, стороны договорились об активизации сотрудничества в торгово-экономическом, транспортном и транзитном направлении.



В ходе беседы было отмечено, что существует большой потенциал партнерства между представителями частного сектора, и стороны будут максимально содействовать его использованию.



Президент Афганистана поблагодарил премьер-министра Грузии за поддержку в вопросах безопасности.















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