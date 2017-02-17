Фату Бенсуда: Расследование не прекратится, даже если Россия не будет сотрудничать с Гаагой

17.02.2017 23:42 Даже если Россия не будет сотрудничать с Гаагой, расследование не прекратится, - об этом грузинским журналистам в Мюнхене заявила прокурор Гаагского суда Фату Бенсуда.



Как отметила прокурор, ею запланирована встреча с грузинской делегацией, которую на Мюнхенской конференции возглавляет премьер-министр. По словам Бенсуды, на встрече речь пойдет о ходе расследования касательно российско-грузинской войны 2008 года.



«Следствие идет, мы собираем необходимую информацию, доказательства. Работаем. Нам нужно встретиться с грузинской стороной, нужно сотрудничество с властями, поэтому проводятся встречи такого рода. Мы обсуждаем ход дела, того, на каком этапе следствия находимся. Запрос на сотрудничество с Россией уже направлен, но ответ мы еще не получили. Как я уже отметила, даже если Россия не будет сотрудничать, расследование не прекратится. Мы ищем пути для получения необходимой информации», - заявила Фату Бенсуда.















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