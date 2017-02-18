Парламентское меньшинство начинает сбор подписей с требованием отставки главного прокурора

18.02.2017 11:40 Парламентское меньшинство требует отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе. Как заявил на вчерашнем брифинге лидер меньшинства Давид Бакрадзе, с этой целью начнется сбор подписей.



«Тот, кто создал эту ситуацию, обязательно должен нести ответственность. Если не встанет вопрос ответственности, считайте, что мы больше не живем в государстве. Если никто не несет ответственность там, где наступление касается эмоционально самой болезненной и дорогой для наших граждан темы, где вопрос касается самого авторитетного в Грузии института, каковым является Грузинская церковь, где вопрос касается самого уважаемого в Грузии человека – патриарха Грузии, - если не встанет вопрос политической ответственности, можно считать, что мы больше не живем в государстве. Именно поэтому мы ставим вопрос об ответственности главного прокурора, чьи необдуманные заявления вызвали целый каскад политических заявлений, которые ввели страну в эту неразбериху. В понедельник мы начнем сбор подписей с требованием отставки главного прокурора. Я обращаюсь ко всем политическим партиям, присоединиться к нам в этом процессе», - заявил Бакрадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

