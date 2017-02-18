Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко: Путин хочет изменить карту европы


18.02.2017   15:30
Президент Украины Петр Порошенко считает, что агрессивная политика Российской Федерации направлена не только против Украины, однако уничтожение Украины это одна из целей российской политики.

Об этом президент Украины заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Путин ненавидит Украину. Глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского народа и ненавидит его. Он публично заявляет, что Украина является частью доминирующей российской идентичности. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и он хотел бы перерисовать эту карту в цвета российского флага. Но было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничены только Украиной», - отметил президент Украины.

«Есть только одно время и одно место для того, чтобы остановить российский реваншизм. Это время – сейчас и место – Украина», - заявил Порошенко.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Муфтият Дагестана возмущен насаждением "чуждых Исламу идей"
Евкуров нашел применение вдовам боевиков в женсовете
В Дагестане протестующие вошли в мэрию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна