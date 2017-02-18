Порошенко: Путин хочет изменить карту европы

18.02.2017 15:30 Президент Украины Петр Порошенко считает, что агрессивная политика Российской Федерации направлена не только против Украины, однако уничтожение Украины это одна из целей российской политики.



Об этом президент Украины заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.



«Путин ненавидит Украину. Глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского народа и ненавидит его. Он публично заявляет, что Украина является частью доминирующей российской идентичности. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и он хотел бы перерисовать эту карту в цвета российского флага. Но было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничены только Украиной», - отметил президент Украины.



«Есть только одно время и одно место для того, чтобы остановить российский реваншизм. Это время – сейчас и место – Украина», - заявил Порошенко.















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