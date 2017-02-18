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Квирикашвили провел встречу с вице-президентом США
18.02.2017 15:53
Новая администрация США готова внести свой вклад в развитие стратегического партнерства Вашингтона и Тбилиси, заявил вице-президент США Майк Пенс после встречи с премьером Грузии Георгием Квирикашвили.
Квирикашвили и Пенс провели переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году к форуму приковано особое внимание — это первая встреча мировых лидеров с новой администрацией США.
В ходе встречи Квирикашвили подчеркнул, что США остаются для Грузии сильным партнером и союзником, а укрепление этого стратегического партнерства является одним из важнейших приоритетов Тбилиси.
Майк Пенс, в свою очередь, отметил вклад, который вносит Грузия в обеспечение мировой безопасности и поблагодарил грузинского премьера.
В завершение встречи Квирикашвили пригласил американского вице-президента в Грузию.
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