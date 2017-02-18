Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия предоставит МУС все необходимые для расследования войны 2008 года материалы - премьер


18.02.2017   20:37
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда обсудили в субботу на встрече в Мюнхене вопросы, связанные с ходом расследования возможных военных преступлений, совершенных в период августовской войны в т.н. Южной Осетии 2008 года.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, Г.Квирикашвили в очередной раз подтвердил желание грузинской стороны сотрудничать с МУС и готовность предоставить следствию все необходимые для расследования материалы.

"Важно, чтобы направленные против человечности и другие преступления, в данном случае, этническая чистка грузин, а также убийства грузинских военных в плену, не остались бы безнаказанными", - заявил премьер.

По его словам, "следствие может рассчитывать на полное сотрудничество с грузинской стороны".

"Фату Бенсуда выразила благодарность грузинской стороне за максимальную открытость и активное сотрудничество со следствием. Прокурор еще раз отметила, что несмотря на то, что МУС не получил от России ответа по вопросу сотрудничества, расследование продолжится в обычном режиме", - сообщает пресс-служба.

Накануне Ф.Бенсуда заявила в Мюнхене грузинским журналистам, что даже если Россия не будет сотрудничать с Гаагой, расследование не прекратится.

27 января 2016 года МУС объявил, что разрешил прокуратуре начать расследование преступлений, которые могли быть совершены во время этого конфликта в Цхинвальском регионе Грузии и близ нее с 1 июля по 10 октября 2008 года. В суде пришли к выводу, что есть "разумные основания предположить, что были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС".







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Армении представил генсеку ОБСЕ подробности встречи с сопредседателями
Евкуров предложил лишать боевиков гражданства
Премьер Грузии встретился с прокурором МУС в Мюнхене
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна