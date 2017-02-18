Грузия предоставит МУС все необходимые для расследования войны 2008 года материалы - премьер

18.02.2017 20:37 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда обсудили в субботу на встрече в Мюнхене вопросы, связанные с ходом расследования возможных военных преступлений, совершенных в период августовской войны в т.н. Южной Осетии 2008 года.



Как сообщает пресс-служба главы правительства, Г.Квирикашвили в очередной раз подтвердил желание грузинской стороны сотрудничать с МУС и готовность предоставить следствию все необходимые для расследования материалы.



"Важно, чтобы направленные против человечности и другие преступления, в данном случае, этническая чистка грузин, а также убийства грузинских военных в плену, не остались бы безнаказанными", - заявил премьер.



По его словам, "следствие может рассчитывать на полное сотрудничество с грузинской стороны".



"Фату Бенсуда выразила благодарность грузинской стороне за максимальную открытость и активное сотрудничество со следствием. Прокурор еще раз отметила, что несмотря на то, что МУС не получил от России ответа по вопросу сотрудничества, расследование продолжится в обычном режиме", - сообщает пресс-служба.



Накануне Ф.Бенсуда заявила в Мюнхене грузинским журналистам, что даже если Россия не будет сотрудничать с Гаагой, расследование не прекратится.



27 января 2016 года МУС объявил, что разрешил прокуратуре начать расследование преступлений, которые могли быть совершены во время этого конфликта в Цхинвальском регионе Грузии и близ нее с 1 июля по 10 октября 2008 года. В суде пришли к выводу, что есть "разумные основания предположить, что были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС".

















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