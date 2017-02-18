Давитая: осталось только запретить президенту Грузии вязать

18.02.2017 20:39 Лидер оппозиционной партии "Европейские демократы Грузии" Паата Давитая, комментируя возможную отмену прямых президентских выборов, пошутил, что осталось только запретить Георгию Маргвелашвили вязать.



Вопрос президентских выборов является одной из тем обсуждения Государственной конституционной комиссии, которая приступила к работе в конце 2016 года, вскоре после победы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на парламентских выборах.



"Заодно они могут ограничить ему (Маргвелашвили – ред.) право вязать и вписать это в Конституцию. Наверно, они бояться и того, что президент вяжет", — сказал Давитая.



Вязание – это хобби президента Грузии. В свое время он взялся за это дело, чтобы бросить курить, назвав это частью "драматического усилия".



Давитая настаивает на том, чтобы президента Грузии избирал народ, как и прежде, а не парламент.



"Задача "Грузинской мечты" заключается в том, чтобы президент избирался парламентом, чтобы он был номинальной фигурой. Мы должны сделать все, чтобы защитить институт президента, а защита института президента означает, что президент должен избираться народом и у него должны быть определенные полномочия", — подчеркнул оппозиционер.



Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Государственная конституционная комиссия рассматривает вопрос об ограничении президенту права на вето и помилование, что, по мнению оппозиции, неприемлемо.



"Если у президента Грузии не будет права на вето, не будет права созвать Совет безопасности, если он не будет главнокомандующим, если у него не будет никаких прав, то какой смысл в избрании президента? Поэтому мы в первую очередь должны пойти против этого и вся конституционная комиссия должна выступить за то, чтобы у президента были эти права", — отметил один из лидеров партии "Демократическое движение" Георгий Ахвледиани.



Вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии Звиад Дзидзигури позже подтвердил, что вопрос ограничения права президента на вето и помилование рассматриваются на уровне версий.



Парламент Грузии примет поправки в Конституцию страны до конца 2017 года. Власти Грузии ранее заявляли, что в первую очередь намерены внести такие поправки в главный закон страны, которые обеспечат баланс сил между президентом и правительством, а также изменить избирательную систему.



Депутаты, представители исполнительной и судебной власти, эксперты, члены партий и НПО, которые входят в Государственную конституционную комиссию, представят согласованный вариант поправок на всеобщее рассмотрение до 30 апреля.



"Спутник-Грузия"











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