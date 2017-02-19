Премьер-министр Грузии встретился с генеральным секретарем ООН

19.02.2017 12:27 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Основными темами разговора были двустороннее сотрудничество и ситуация на оккупированных территориях Грузии. Об этом «IPN» сообщили в администрации правительства Грузии.



Премьер-министр предоставил генсеку ООН информацию о тяжелой ситуации, существующей у линии оккупации и фактах нарушения прав человека на оккупированных территориях.



«Георгий Квирикашвили выразил надежду, что под руководством Антониу Гутерриша ООН будет исполнять еще более активную роль в процессе урегулирования конфликтов мирным путем. Премьер также говорил об осуществленных правительством Грузии шагах, которые направлены на восстановление доверия между населением в конфликтных регионах. Была подчеркнута роль ООН в Женевских международных дискуссиях и встречах в Гали в формате Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Премьер-министр Грузии еще раз осудил запланированный в Цхинвальском регионе т.н. референдум и сказал о необходимости единых усилий международного содружества против провокационных действий Российской Федерации.



Премьер-министр пригласил генерального секретаря ООН в Грузию. Антониу Гутерриш выразил готовность посетить Грузию при первой же возможности», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.

















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