Главная прокуратура категорически опровергает отставку Ираклия Шотадзе

19.02.2017 12:29



Как заявили в прокуратуре, Ираклий Шотадзе продолжает работать на должности главного прокурора.



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Главная прокуратура Грузии категорически опровергает распространенную информацию о том, что Ираклий Шотадзе покинул свою должность.Как заявили в прокуратуре, Ираклий Шотадзе продолжает работать на должности главного прокурора. Распространенная информация не соответствует правде. Ираклий Шотадзе продолжает работать на посту главного прокурора», - заявили в Главной прокуратуре.











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