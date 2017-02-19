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Главная прокуратура категорически опровергает отставку Ираклия Шотадзе
19.02.2017 12:29
Главная прокуратура Грузии категорически опровергает распространенную информацию о том, что Ираклий Шотадзе покинул свою должность.
Как заявили в прокуратуре, Ираклий Шотадзе продолжает работать на должности главного прокурора.
«Распространенная информация не соответствует правде. Ираклий Шотадзе продолжает работать на посту главного прокурора», - заявили в Главной прокуратуре.
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