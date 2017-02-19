Квирикашвили: Очень надеюсь, что у патриарха после возвращения на родину и получения полной информации будет соответствующая позиция

19.02.2017 12:34 Я очень надеюсь, что после того, как патриарх вернется в Грузию и получит полную информацию вокруг этого вопроса, у него будет соответствующая позиция, - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в эфире телекомпании «Имеди», комментируя процессы, происходящие вокруг патриархии Грузии.



По оценке премьера, исходя из важности единства Церкви, власти Грузии максимально стараются воздерживаться от опубликования материалов следствия по делу о задержании протоиерея Георгия Мамаладзе.



«...Жаль, что со стороны некоторых представителей Церкви мы получаем весьма несправедливую и, я бы сказал, неадекватную реакцию. Хочу сказать, что мы, разумеется, требуем большего доверия и уважения к государственным институтам.



Также, хочу заявить, что мы, за день до операции, максимально оберегали патриарха, не хотели его волновать, и воздержались от опубликования информации о задержании.



К сожалению, так не повело себя одно из медиа-средств, которое опубликовало эту информацию и затем нам пришлось быть в режиме ответчика. И в этих условиях мы воздержались от опубликования материалов дела. Я очень надеюсь, что после того, как патриарх вернется в Грузию и получит полную информацию вокруг этого вопроса, у него будет соответствующая позиция.



Государство, разумеется, действует в тех законодательных рамках, которые владеет и другой альтернативы просто не существует», - заявил Квирикашвили.



Несколько дней назад патриарху Грузии Илие II в Берлине была сделана операция на желчном пузыре.















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