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Премьер Грузии провел встречу с Верховным представителем ЕС


19.02.2017   12:53
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии дает особую оценку прогрессу, достигнутому Грузией на пути сближения с Евросоюзом, заявила Федерика Могерини на встрече с главой грузинского правительства Георгием Квирикашвили.

Премьер поблагодарил верховного комиссара ЕС за личный вклад в процесс успешного завершения процесса визовой либерализации.

Со своей стороны Федерика Могерини отметила, что Евросоюз завершит процедуры, связанные с предоставлением безвизового режима грузинским гражданам в кратчайшие сроки.

Как сообщают в пресс-службе администрации правительства, на встрече собеседники обсудили и другие вопросы, предусмотренные повесткой дня. По словам Квирикашвили, правительство Грузии продолжает реализацию повестки дня ассоциирования на 2017-2020 годы.

Глава грузинского правительства и Верховный представитель Европейского союза также обсудили вопросы, связанные с саммитом «Восточного партнерства», который пройдет в ноябре 2017 года.






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