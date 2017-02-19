Вице-президент США заверил премьера Грузии в продолжении партнерства

19.02.2017 13:13 Вице-президент США Майкл Пенс на встрече, прошедшей 18 февраля "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, заверил премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в том, что Тбилиси остается важнейшим партнером Вашингтона. Об этом грузинский премьер заявил в интервью тбилисской телекомпании Имеди.



"В ходе этой важнейшей встречи с вице-президентом США состоялся обстоятельный разговор о будущих отношениях и сотрудничестве двух стран. От Майкла Пенса мы получили четкий сигнал о том, что Грузия остается важнейшим партнером США", - сказал он. Квирикашвили отметил, что "были обсуждены перспективы развития стратегического партнерства Грузии и США". "Мы очень позитивно, оптимистично настроены в плане развития сотрудничества двух стран, эти отношения в будущем приобретут новую динамику; мы запланировали новую встречу, которая состоится в апреле в США", - отметил премьер.

















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