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Вице-президент США заверил премьера Грузии в продолжении партнерства


19.02.2017   13:13
Вице-президент США Майкл Пенс на встрече, прошедшей 18 февраля "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, заверил премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в том, что Тбилиси остается важнейшим партнером Вашингтона. Об этом грузинский премьер заявил в интервью тбилисской телекомпании Имеди.

"В ходе этой важнейшей встречи с вице-президентом США состоялся обстоятельный разговор о будущих отношениях и сотрудничестве двух стран. От Майкла Пенса мы получили четкий сигнал о том, что Грузия остается важнейшим партнером США", - сказал он. Квирикашвили отметил, что "были обсуждены перспективы развития стратегического партнерства Грузии и США". "Мы очень позитивно, оптимистично настроены в плане развития сотрудничества двух стран, эти отношения в будущем приобретут новую динамику; мы запланировали новую встречу, которая состоится в апреле в США", - отметил премьер.







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