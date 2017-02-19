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Могерини: Процедуры по визовой либерализации для Грузии ЕС завершит в кратчайший срок


19.02.2017   14:00
Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини дает особую оценку прогрессу, достигнутому Грузией на пути сближения с ЕС.

По информации администрации правительства Грузии, соответствующее заявление Федерика Могерини сделала в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Премьер поблагодарил верховного представителя ЕС за личный вклад в успешное завершение диалога, связанного с визовой либерализацией.

Федерика Могерини отметила, что процедуры по визовой либерализации для Грузии ЕС завершит в кратчайший срок. Разговор коснулся вопросов, предусмотренных повесткой дня ассоциации. Премьер отметил, что правительство Грузии привержено эффективной имплементации повестки дня ассоциации на 2017-2020 годы.

Стороны также говорили о саммите «Восточного партнерства», который намечен на вторую половину 2017 года.






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