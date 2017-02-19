Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В поддержку «Рустави 2» «Национальное движение» устроило шествие с площади Роз, а «Европейская Грузия» - от администрации правительства в направлении парламента


19.02.2017   17:13
В знак солидарности с телекомпанией «Рустави 2», лидеры и сторонники «Национального движения» сегодня собрались на тбилисской площади Роз, а представители «Европейской Грузии» и их активисты у администрации правительства Грузии. Оттуда они шествием направились к зданию парламента на проспекте Руставели, где в эти минуты проходит запланированная протестная акция.

Как заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе, сегодня они защищают не только «Рустави 2», а любого из представителей медиа.

Что касается «Европейской Грузии», как заявил один из лидеров этой партии Гиги Угулава, сегодня в Грузии переломный период и важно, чтобы существовали медиа, независимые от властей.

В акции вместе с рядовыми гражданами участвуют и представители различных неправительственных организаций и журналисты разных СМИ.















Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На встрече министров Азербайджана и Австрии обсуждались вопросы, связанные с Ереванским офисом ОБСЕ
Глава МИД Армении представил генсеку ОБСЕ подробности встречи с сопредседателями
Евкуров предложил лишать боевиков гражданства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна