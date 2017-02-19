В поддержку «Рустави 2» «Национальное движение» устроило шествие с площади Роз, а «Европейская Грузия» - от администрации правительства в направлении парламента

19.02.2017 17:13 В знак солидарности с телекомпанией «Рустави 2», лидеры и сторонники «Национального движения» сегодня собрались на тбилисской площади Роз, а представители «Европейской Грузии» и их активисты у администрации правительства Грузии. Оттуда они шествием направились к зданию парламента на проспекте Руставели, где в эти минуты проходит запланированная протестная акция.



Как заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе, сегодня они защищают не только «Рустави 2», а любого из представителей медиа.



Что касается «Европейской Грузии», как заявил один из лидеров этой партии Гиги Угулава, сегодня в Грузии переломный период и важно, чтобы существовали медиа, независимые от властей.



В акции вместе с рядовыми гражданами участвуют и представители различных неправительственных организаций и журналисты разных СМИ.

































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