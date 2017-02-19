Телекомпания «Рустави 2» возобновила вещание

19.02.2017 17:14 Оппозиционная телекомпания «Рустави 2» возобновила вещание – в эти минуты в центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста в поддержку телеканала.



Руководство телекомпании прибегло к крайней форме протеста, временно приостановив вещание вечером 17 февраля.



«»Рустави 2″ возобновил вещание и больше никогда не прекратит эфир», — заявил заместитель генерального директора Заал Удумашвили во время акции.



К митингу в защиту свободы слова и СМИ присоединились лидеры партий «Национальное движение», «Европейская Грузия» и «Республиканской партии». Вместе со своими сторонниками они устроили шествие от площади Роз к зданию парламента. В акции также участвуют несколько тысяч рядовых граждан, представителей неправительственных организаций и журналисты разных СМИ.



Часть автомобильной дороги от улицы Чантурия до площади Свободы перекрыта с 14.00 — движение возможно по прилегающим к площади Свободы улицам.



Судебное разбирательство по делу о владении телекомпанией подходит к концу. Руководство «Рустави 2» опасается, что Верховный суд под давлением властей примет решение не в пользу нынешних владельцев.



Дело самого рейтингового в Грузии телеканала «Рустави 2» началось в августе 2015 года, когда один из ее многочисленных бывших владельцев, бизнесмен Кибар Халваши подал иск в Тбилисский городской суд и потребовал вернуть ему телекомпанию, указывая на то, что не согласен с суммой, выплаченной ему после того, как он продал телевидение в 2006 году. При этом его не смущал тот факт, что после этого телевидение еще несколько раз меняло владельцев, а сам он владел им в общей сложности около года.



В ноябре 2015 года суд первой инстанции удовлетворил иск и вынес решение в пользу Халваши. Нынешние владельцы телеканала оспорили решение в апелляционном суде, однако судья Ната Назгаидзе в июне 2016 года оставила решение суда первой инстанции в силе. Тогда юристы «Рустави 2» внесли жалобу в Верховный суд, где после рассмотрения решено было передать его в Большую палату Верховного суда.



Ожидалось, что Верховный суд вынесет решение по делу о «Рустави-2» до 25 января 2017 года, однако заседание так и не состоялось, а новая дата пока не назначена. Телекомпания объясняет это тем, что власти пытаются давить на судей, чтобы они приняли выгодное им решение.







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