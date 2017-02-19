Рухадзе: Сегодня уже власть Иванишвили пытается подавить критическую мысль

19.02.2017 17:16 Власти Грузии пытаются подавить критическую мысль, уверен эксперт по международным отношениям Георгий Рухадзе. По его словам, грузинская общественность должна защитить свободу слова и не допустить повторения событий 10- летней давности, когда спецназ по поручению власти Саакашвили взял штурмом телеканал «Имеди».



«Я лично на себе испытал насилие власти, испуганной потерей влияния, когда работал на телеканале «Имеди»...



Очень сложно представить, что после этого такая глупость могла прийти еще какой-то власти в голову, но, к сожалению, история повторяется. И сегодня уже власть Иванишвили пытается подавить критическую мысль. Различаются лишь формы и масштаб возможного ущерба (на этот раз он будет очень большим), который может получить Грузия, если власти достигнут желаемого – подчинить «Рустави 2».



В 2007 году гражданская общественность оказалась слабой и не смогла защитить телекомпанию «Имеди», свободу слова и перспективы развития страны. Сегодня, спустя 10 лет, мы не имеем права проявлять ту же слабость и допускать ошибки»,-сказал Рухадзе.















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