Гварамия: Мы не пустим Иванишвили в «Рустави 2»

19.02.2017 17:16 Этот человек нас не любит, он вернул Грузию в 1984 год, -заявил на акции в поддержку «Рустави 2» гендиректор телекомпании Ника Гварамия, подвергнув жесткой критике основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.



«Этот человек вечно наблюдает за нами, вечно подслушивает. Этот человек нас не любит, это не -наш человек, этот человек не заботится о нас. Он ненавидит не только «Рустави 2», но и все, хорошее о чем, говорит «Рустави 2» -Запад, критику, рационализм. Но мы работаем не для этого человека, мы устали от него... Мы не намерены решать его судьбу, его судьба – в ваших руках. Мы всегда будем показывать то, что делает этот человек для нас, как он нас подслушивает, как присваивает и ворует наше имущество, как стоит за спиной власти, которая реально ничего из себя не представляет…Этот человек вернул Грузию в 1984 год, когда за всеми нами наблюдали, подслушивали и на второй день показывали нам эти записи. Их заставляли слушать всех людей, которые стремились к свободе.



Место этого человека в Грузии и путь он останется здесь, но этому человеку не место в наших сердцах, не место в «Рустави 2», и мы не пустим его туда», - сказал Гварамия.



Сегодня руководство оппозиционного канала Рустави 2» проводит масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, в центре Тбилиси.



Напомним, что одна из ведущих телекомпаний Грузии прекратила вещание в субботу поздно вечером. Решение об отключении приняло руководство телекомпании в знак протеста против «попыток властей лишить телекомпанию независимости и прибрать ее к рукам». После этого заявления на экране канала «Рустави-2» появилась надпись белым по черному: «Протестуем против несправедливости. В воскресенье, в 14:30, собираемся на Руставели».



Причиной такого протеста стал судебный процесс в Верховном суде Грузии по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2» Кибара Халваши, который утверждает, что при правлении Саакашвили его вынудили уступить свои доли в телекомпании и передать ее в руки властей.



Но нынешнее руководство «Рустави-2» видит в действиях Халваши интересы правительства.





















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