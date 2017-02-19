Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Угулава: Если властям удастся осуществить свой замысел в отношении «Рустави 2», то произойдет радикализация политики


19.02.2017   17:48
Один из лидеров партии «Европейская Грузия Гиги Угулава заявил о необходимости сохранить редакционную политику оппозиционного телеканала «Рустави 2» неизменной, так как, по его словам, это единственная в стране телекомпания, которая не контролируется властью.

«Кому-то может нравиться «Рустави 2», а кому-то нет, и это не главное. Тест и здесь очень четкий- «Рустави 2»- это главная медиа -организация, которая не контролируется властью. Для такой страны, как наша, это –единственный тест на свободу. С этой точки зрения, это -бастион свободы, и именно сегодня линия борьбы за свободу проходит через «Рустави 2», -сказал политик на акции протеста в поддержку телекомпании.

Гиги Угулава считает, что если властям удастся осуществить свой замысел в отношении «Рустави 2», то произойдет радикализация политики.

"Рустави 2" возобновила вещание — в эти минуты на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит акция протеста в поддержку оппозиционного телеканала. К акции присоединились лидеры "Национального движения" и "Европейской Грузии", которые вместе со своими сторонниками устроили протестное шествие от площади Роз до здания парламента.

Руководство телекомпании прибегло к крайней форме протеста, временно приостановив вещание вечером 17 февраля. Причиной такого протеста стал судебный процесс в Верховном суде Грузии по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2» Кибара Халваши, который утверждает, что при правлении Саакашвили его вынудили уступить свои доли в телекомпании и передать ее в руки властей.

Но нынешнее руководство «Рустави-2» видит в действиях Халваши интересы правительства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На встрече министров Азербайджана и Австрии обсуждались вопросы, связанные с Ереванским офисом ОБСЕ
Глава МИД Армении представил генсеку ОБСЕ подробности встречи с сопредседателями
Евкуров предложил лишать боевиков гражданства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна