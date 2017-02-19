Угулава: Если властям удастся осуществить свой замысел в отношении «Рустави 2», то произойдет радикализация политики

19.02.2017 17:48 Один из лидеров партии «Европейская Грузия Гиги Угулава заявил о необходимости сохранить редакционную политику оппозиционного телеканала «Рустави 2» неизменной, так как, по его словам, это единственная в стране телекомпания, которая не контролируется властью.



«Кому-то может нравиться «Рустави 2», а кому-то нет, и это не главное. Тест и здесь очень четкий- «Рустави 2»- это главная медиа -организация, которая не контролируется властью. Для такой страны, как наша, это –единственный тест на свободу. С этой точки зрения, это -бастион свободы, и именно сегодня линия борьбы за свободу проходит через «Рустави 2», -сказал политик на акции протеста в поддержку телекомпании.



Гиги Угулава считает, что если властям удастся осуществить свой замысел в отношении «Рустави 2», то произойдет радикализация политики.



"Рустави 2" возобновила вещание — в эти минуты на проспекте Руставели в центре Тбилиси проходит акция протеста в поддержку оппозиционного телеканала. К акции присоединились лидеры "Национального движения" и "Европейской Грузии", которые вместе со своими сторонниками устроили протестное шествие от площади Роз до здания парламента.



Руководство телекомпании прибегло к крайней форме протеста, временно приостановив вещание вечером 17 февраля. Причиной такого протеста стал судебный процесс в Верховном суде Грузии по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2» Кибара Халваши, который утверждает, что при правлении Саакашвили его вынудили уступить свои доли в телекомпании и передать ее в руки властей.



Но нынешнее руководство «Рустави-2» видит в действиях Халваши интересы правительства.















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