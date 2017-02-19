Джангирашвили: Мы уже в течение года смотрим «хронику мести» против «Рустави 2»

19.02.2017 17:51 По словам журналиста Нино Джангирашвили, она объявила солидарность коллегам из «Рустави 2» потому, что не желает, чтобы «телекомпанию и суд прибрали к рукам власти».



«Этот случай имеет для меня самое важное значение, так как здесь проходит линия, и если это хоть раз получится у власти, то уже потом никто и ничто в этой стране не будут защищены. Мы уже в течение года смотрим «хронику мести» против «Рустави 2», объявленную властями. Я рада тому, что до этого времени властям ничего не удалось и надеюсь, что не удастся», -сказала Джангирашвили на акции протеста в поддержку оппозиционной телекомпании.















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