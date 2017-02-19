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«Рустави 2»-гарант свободы слова в этой стране - Давитая


19.02.2017   17:51
«Рустави 2» -единственный гарант свободы слова в стране, считает лидер партии «Европейские демократы Грузии» Паата Давитая.

«Мы сюда пришли не только для того, чтобы защитить «Рустави 2», но и в эти минуты наш представитель, господин Мамука Жгенти, находится в Брюсселе, где проводит переговоры о ситуации вокруг телекомпании «Рустави 2».

«Рустави 2»- это не только телеканал, это-гарант свободы слова в этой стране, и именно поэтому мы пришли сюда и делаем все для того, чтобы защитить свободу слова», -заявил политик.






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