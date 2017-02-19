Гварамия: Этот человек нас не любит, этот человек вернул 1984 год в Грузию

19.02.2017 18:19 Этот человек нас не любит, этот человек вернул1984 год в Грузию, - заявил генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия в ходе сегодняшней акции в поддержку упомянутой телекомпании, на которой он предстал с карикатурой на экс-премьер-министра Грузии Бидзину Иванишвили.



«Этот человек постоянно наблюдает за нами, слушает, следит, этот человек нас не любит, это не наш человек, этот человек не заботится о нас, этот человек ненавидит не только «Рустави 2», а и все то благое, чтобы выражает «Рустави 2» - Запад, критику, рационализм, однако мы вещаем не для этого человека, мы устали от этого человека. Мы не собираемся решать его судьбу, его судьба в ваших руках. Мы всегда показываем, что делает этот человека для нас, как ворует наше имущество, как стоит за всеми руководящими лицами, которые в действительности – ничтожества и в действительности управляет этот человек. Этот человек вернул1984 год в Грузию, когда за всеми слежка, а на второй день показывают нам, дают слушать, достают душу у всех тех, кто желает свободы. Этому человеку есть место в Грузии и пусть будет там, где он есть, однако нет места этому человеку в наших сердцах, ему не место в «Рустави 2» и мы его туда не пустим», - заявил Ника Гварамия.



Сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси, перед зданием парламента прошла протестная акция в поддержку телекомпании «Рустави 2».





















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