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Председателем «Свободных демократов» избран Шалва Шавгулидзе
19.02.2017 18:20
На внеочередном съезде партии «Свободные демократы» председателем партии избран Шалва Шавгулидзе.
Кандидатуру Шавгулидзе представил делегатам бывший лидер партии Ираклий Аласания.
Выступая с речью, Шалва Шавгулидзе сказал о 8-летней истории «Свободных демократов» и детально пояснил причины, по которым партия сегодня находится в оппозиции власти.
По оценке Шавгулидзе, с приходом к власти «Грузинская мечта» стала на путь узурпации власти и пытается установить контроль над всеми государственными ведомствами.
По словам Шавгулидзе, властная партия вышла даже за пределы этого желания и старается контролировать медиа.
«Для нас никогда не были основополагающими должности и регалии. Для нас главное демократическое, справедливое развитие страны и борьба за это», - обратился Шавгулидзе к членам партии.
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