Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бакрадзе: Если мы махнем рукой на защиту свободных медиа, тогда на всех каналах у нас будет Бидзина Иванишвили


19.02.2017   18:37
Если в Грузии не будет свободного слова и критичных медиа, это будет означать то, что наши дети не смогут жить в европейской Грузии, - заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе по завершении акции в поддержку телекомпании «Рустави 2».

«Я сегодня пришел сюда не ради «Рустави 2», я сегодня пришел сюда ради лучшего будущего моей страны. Если в Грузии не будет свободного слова и критичных медиа, это будет означать то, что наши дети не смогут жить в европейской Грузии. Поддерживая «Рустави 2», я поддерживаю собственную свободу», - заявил Бакрадзе.

Что касается того, как ему представляется развитие событий, по словам Бакрадзе, власть как видится, решила любой ценой заполучить «Рустави 2».

«Поэтому сегодня решающее слово за грузинской общественностью. Если мы все вместе покажем властям, что они не смогут завладеть «Рустави 2», Иванишвили не сможет забрать «Рустави 2». Если мы махнем рукой на это, то и махнем рукой на лучшее будущее Грузии и тогда на всех каналах у нас будет Бидзина Иванишвили», - заявил Бакрадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузстат: Прожиточный минимум семьи из пяти человек составляет 331,40 лари
Кыргызстан планирует заимствовать опыт Грузии в сфере энергетики
Анкара, Баку и Тбилиси доведут товарооборот до 20 млрд долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
За освобождение похищенного Давида Церцвадзе оккупанты требуют 3500 долларов
Бандиты из Абхазии орудуют в Сочи
Цихелашвили ознакомила группу послов стран-друзей в Совете Европы с ситуацией на оккупированных территориях
Женщины Абхазии требуют квот в «парламенте»
Абхазская милиция ищет хулиганов, закидавших камнями автобус с туристами из РФ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На встрече министров Азербайджана и Австрии обсуждались вопросы, связанные с Ереванским офисом ОБСЕ
Глава МИД Армении представил генсеку ОБСЕ подробности встречи с сопредседателями
Евкуров предложил лишать боевиков гражданства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна