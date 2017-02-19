Бакрадзе: Если мы махнем рукой на защиту свободных медиа, тогда на всех каналах у нас будет Бидзина Иванишвили

19.02.2017 18:37 Если в Грузии не будет свободного слова и критичных медиа, это будет означать то, что наши дети не смогут жить в европейской Грузии, - заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе по завершении акции в поддержку телекомпании «Рустави 2».



«Я сегодня пришел сюда не ради «Рустави 2», я сегодня пришел сюда ради лучшего будущего моей страны. Если в Грузии не будет свободного слова и критичных медиа, это будет означать то, что наши дети не смогут жить в европейской Грузии. Поддерживая «Рустави 2», я поддерживаю собственную свободу», - заявил Бакрадзе.



Что касается того, как ему представляется развитие событий, по словам Бакрадзе, власть как видится, решила любой ценой заполучить «Рустави 2».



«Поэтому сегодня решающее слово за грузинской общественностью. Если мы все вместе покажем властям, что они не смогут завладеть «Рустави 2», Иванишвили не сможет забрать «Рустави 2». Если мы махнем рукой на это, то и махнем рукой на лучшее будущее Грузии и тогда на всех каналах у нас будет Бидзина Иванишвили», - заявил Бакрадзе.















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