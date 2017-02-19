Народ требует, чтобы Иванишвили не уничтожал все авторитетные институты и не подчинял все себе - Ника Мелия

19.02.2017 18:45 Этот народ требует элементарного, чтобы Иванишвили не покупал всех и вся в этой стране, не разобщал политические партии и своими миллионами не превращал в пустыню политическое поле, - заявил один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, давая оценку акции в поддержку телекомпании «Рустави 2», которая прошла сегодня на проспекте Руставели в Тбилиси у здания парламента.



По его же словам, народ требует, чтобы Бидзина Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии) не покупал лидеров политических партий, не создавал квази-оппозиционные партии, не уничтожал все авторитетные институты и не подчинял все себе.



«Гарантом свободных медиа сегодня является «Рустави 2». Нравится, не нравится – это факт», - заявил Ника Мелия.



Как отметил Мелия, Бидзина Иванишвили борется с главнейшими принципами демократии.

«Не нужно удивляться, такова натура олигарха... Однако не все можно купить, сколько бы у тебя не лежало на счету миллиардов. Есть нечто, что не продается», - заявил Мелия.

















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