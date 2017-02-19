Глава МИД Франции обвинил РФ в кибератаках во время президентских выборов

19.02.2017 19:07 В субботу, 18 февраля, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро обвинил РФ в попытках кибератак со стороны России на сайт и электронную почту кандидата в президенты страны Эммануэля Макрона, сказал министр в интервью Journal du Dimanche.



"Достаточно посмотреть каким кандидатам - Марин Ле Пен или Франсуа Фийону - Россия отдает предпочтение в президентской кампании Франции", - заявил Эро.



Он подчеркнул: "А кибератакам подвергается Эммануэль Макрон, который является проевропейским кандидатом. Такая форма вмешательства в демократическую жизнь Франции является неприемлемой, и я ее отвергаю".



По словам главы МИД, "Россия первой должна заявить, что невмешательство во внутренние дела является главным правилом, и я это пойму". Он добавил, что "Франция не допустит, чтобы ее выбор был сделан под диктовку".



Напомним, ранее главный помощник кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона обвинил Россию в хакерских атаках.



В ответ на обвинения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела и не имеет никакого намерения вмешиваться в дела других стран, тем более в электоральные процессы.















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