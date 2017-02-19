Угулава: К сожалению, сегодня во власти дефицит ума

19.02.2017 19:51 Умный человек учится на чужих ошибках, однако, жаль, что эта власть вообще не учится, - заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава по завершении акции в поддержку телекомпании «Рустави 2».



Как отметил Гиги Угулава, нынешняя власть не смогла учесть тех ошибок, которые были допущены прежней властью. По его же словам, в том случае, если сегодня больше не будет «Рустави 2», завтра создаться довольно-таки сложная ситуация.



«В отношении медиа мы допустили много ошибок, умный человек учел бы их и не повторял. К сожалению, сегодня во власти дефицит ума. То, что мы видим сегодня, они не только повторяют ошибки, а допускают еще более тяжелые ошибки. Сегодняшние ошибки разрушат не только медиа, а и суд, и нанесут неисправимый ущерб. Умный человек учится на чужих ошибках, однако, жаль, что эта власть вообще не учится и допускает более тяжелые ошибки. Если сегодня не будет «Рустави 2», завтра мы окажемся в большой яме, откуда выбраться будет тяжело всякой власти», - заявил Гиги Угулава.

















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