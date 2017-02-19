Ираклий Аласания решил заняться бизнесом

19.02.2017 19:53 Бывший лидер "Свободных демократов" Ираклий Аласания, заявивший о своем уходе из партии на следующий день после выборов, решил поменять политику на бизнес в Вашингтоне.



Об этом он заявил после внеочередного, 5-ого съезда партии "Свободные демократы", на котором представил нового председателя политической организации. По его словам, Шалва Шавгулидзе самый достойный кандидат на эту должность.



"Уверен что придет время, когда парламент станет многопартийным и мы изменим избирательную систему", -сказал Аласания.



Лидер партии "Свободные демократы" Ираклий Аласания отказался участвовать во втором туре парламентских выборов в Грузии и 10 октября 2016 года, заявив, что решил временно уйти из политики. Свое решение он обосновал поражением партии на выборах.



Ираклий Аласания создал и возглавил партию "Свободные демократы" в июле 2009 года. В 2014 году "Свободные демократы" перешли в оппозицию. С октября 2012 года Аласания занимал пост министра обороны и вице-премьера, 23 января 2013 года он был освобожден от должности вице-премьера, а 4 ноября 2014 года – уволен с поста главы Минобороны.















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