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Парламентское меньшинство с завтрашнего дня начинает сбор подписей с требованием отставки Ираклия Шотадзе


19.02.2017   22:32
С завтрашнего дня парламентское меньшинство начинает сбор подписей с требованием отставки главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе.

Для начала процедуры по отправке главного прокурора в отставку им необходима поддержка минимум 50-ти депутатов, а также нужно собрать соответствующее количество подписей.

Парламентское меньшинство также собирается воспользоваться своей квотой в прокурорском совете, чтобы поставить требование об отставке Ираклия Шотадзе.

Требование об отставке Ираклия Шотадзе связано с его заявлением на экстренном брифинге по поводу протоиерея Георгия Мамаладзе.







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