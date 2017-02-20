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В Грузию прибыл член Бундестага Германии Аксел Фишер
20.02.2017 11:09
В Грузию с четырехдневным официальным визитом прибыл член Бундестага Федеративной Республики Германии Аксел Фишер.
В рамках визита Фишер встретится с представителями законодательной и исполнительной власти. А также запланированы встречи с членами парламентского меньшинства.
Главной темой визита будут вопросы, связанные с процессом либерализации виз Грузии с Евросоюзом.
Аксел Фишер останется в Грузии до 24 февраля.
2 февраля текущего года европейский парламент поддержал безвизовое передвижение с Евросоюзом для Грузии.
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