В Грузию прибыл член Бундестага Германии Аксел Фишер

20.02.2017 11:09 В Грузию с четырехдневным официальным визитом прибыл член Бундестага Федеративной Республики Германии Аксел Фишер.



В рамках визита Фишер встретится с представителями законодательной и исполнительной власти. А также запланированы встречи с членами парламентского меньшинства.



Главной темой визита будут вопросы, связанные с процессом либерализации виз Грузии с Евросоюзом.

Аксел Фишер останется в Грузии до 24 февраля.



2 февраля текущего года европейский парламент поддержал безвизовое передвижение с Евросоюзом для Грузии.

















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