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В Грузию прибыл член Бундестага Германии Аксел Фишер


20.02.2017   11:09
В Грузию с четырехдневным официальным визитом прибыл член Бундестага Федеративной Республики Германии Аксел Фишер.

В рамках визита Фишер встретится с представителями законодательной и исполнительной власти. А также запланированы встречи с членами парламентского меньшинства.

Главной темой визита будут вопросы, связанные с процессом либерализации виз Грузии с Евросоюзом.
Аксел Фишер останется в Грузии до 24 февраля.

2 февраля текущего года европейский парламент поддержал безвизовое передвижение с Евросоюзом для Грузии.







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